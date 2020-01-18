В ЯНАО при столкновении двух легковушек погибли три человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла утром в субботу на трассе Сургут - Салехард.
17 января, 20:44В Москве два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе
"По предварительной информации, недалеко от города Надым столкнулись отечественный легковой автомобиль и иномарка, погибли три человека, еще трое пострадали", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя автоинспекции, на месте ДТП работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Согласно сводке окружного управления МЧС, авария случилась в 6 часов по местному времени (4.00 мск) в Надымском районе. Столкнулись Lada Granta и Mazda. Других подробностей ДТП в ведомстве не приводят.
8 августа 2019, 12:00В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги