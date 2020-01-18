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В ЯНАО при столкновении двух легковушек погибли три человека
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РИА Новости

В ЯНАО при столкновении двух легковушек погибли три человека

09:35 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла утром в субботу на трассе Сургут - Салехард.
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17 января, 20:44
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"По предварительной информации, недалеко от города Надым столкнулись отечественный легковой автомобиль и иномарка, погибли три человека, еще трое пострадали", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя автоинспекции, на месте ДТП работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Согласно сводке окружного управления МЧС, авария случилась в 6 часов по местному времени (4.00 мск) в Надымском районе. Столкнулись Lada Granta и Mazda. Других подробностей ДТП в ведомстве не приводят.
Инспектор ГИБДД
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Ямало-Ненецкий автономный округМЧС РФНадымПроисшествия
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