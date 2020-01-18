В ЯНАО при столкновении двух легковушек погибли три человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла утром в субботу на трассе Сургут - Салехард.

"По предварительной информации, недалеко от города Надым столкнулись отечественный легковой автомобиль и иномарка, погибли три человека, еще трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя автоинспекции, на месте ДТП работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.