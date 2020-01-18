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Эксперты заявили о снижении рисков скимминга банковских карт
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РИА Новости

Эксперты заявили о снижении рисков скимминга банковских карт

09:31 18.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Считывание магнитной полосы банковской карты при её использовании в банкомате, или скимминг, - один из основных путей компрометации данных карты, однако в последние годы риски подвергнуться такой опасности в России идут на спад, следует из заявлений крупных российских банков РИА Новости.
При скимминге мошенники считывают данные банковской карты с помощью технических спецсредств и изготавливают ее дубликат. Для этого используются накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладная клавиатура или минивидеокамера для получения пин-кода.
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Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Роскачество в пятницу рекомендовало гражданам по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Центр цифровой экспертизы ведомства также рекомендует быть внимательными с банкоматами в помещениях, доступ к которым осуществляется с улицы через специальный магнитный замок.
В банке "Открытие" указали, что скимминг, как вид мошенничества, не фиксируется банком в течение последних пяти лет. "Связано это в первую очередь с переходом на микропроцессорные технологии, используемые при изготовлении платежных карт (карты с чипом), использованием в банкоматах картридеров, поддерживающих микропроцессорные технологии, читающих чип на карте, а также развитием систем мониторинга в банках", - пояснил заместитель директора департамента информационной безопасности банка Илья Сулоев.
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В МКБ также указали, что для минимизации рисков мошеннических действий банкоматы оснащаются специальными устройствами, которые сводят возможные действия мошенников к нулю. В банке традиционно советуют своим клиентам придерживаться базовых мер безопасности: никому не передавать свою карту и пин-код от нее, при наборе пин-кода закрывать обзор. В Сбербанке летом также заявляли, что российские банки научились справляться со скиммингом, в результате такой вид мошенничества сведен в стране практически к нулю.
"Все банкоматы ПСБ защищены не только от скимминга, но и от остальных типов атак. Однако клиентам всегда нужно быть внимательными и аккуратными при использовании банкоматов: не оставлять деньги или карту в банкомате, закрывать пин-код от подглядывания, обращать внимание на окружающую обстановку и на находящихся рядом с банкоматом людей", - отметил в свою очередь директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.
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РоскачествоОткрытие (банк)Московский кредитный банкСбербанк РоссииПромсвязьбанкРоссияТехнологииЭкономика
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