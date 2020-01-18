Эксперты заявили о снижении рисков скимминга банковских карт

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Считывание магнитной полосы банковской карты при её использовании в банкомате, или скимминг, - один из основных путей компрометации данных карты, однако в последние годы риски подвергнуться такой опасности в России идут на спад, следует из заявлений крупных российских банков РИА Новости.