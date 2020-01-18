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В ДР Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни
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РИА Новости

В ДР Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни

09:31 18.01.2020
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© REUTERS / Djaffar Sabiti Медицинские работники прививают девочку против кори в городе Гома, ДР Конго
Медицинские работники прививают девочку против кори в городе Гома, ДР Конго
© REUTERS / Djaffar Sabiti
Медицинские работники прививают девочку против кори в городе Гома, ДР Конго
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неизвестная болезнь унесла жизни пяти человек в провинции Маи-Ндомбе на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite со ссылкой на власти.
Все заболевшие скончались в больнице небольшого конголезского города Кири. Глава министерства здравоохранения провинции Жан Клод Бола (Jean Claude Bola) заявил СМИ, что власти принимают все меры, чтобы определить эту "таинственную болезнь". По его словам, речь не идет о распространении лихорадки Эбола, о чем ходили слухи в округе. Он добавил также, что ситуация "находится под контролем", а на месте специалисты попытались разобраться в произошедшем.
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"Мы с коллегами взяли несколько образцов и быстро доставили их в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB) в (столицу – ред.) Киншасу для проведения соответствующих медицинских исследований, которые могут нам помочь более точно понять эту ненормальную ситуацию", - заявил изданию министр.
Он также указал, что в город Кири скоро должна прибыть группа специалистов института для "быстрого" ухода за всеми пациентами больницы и для того, чтобы установить вид болезни, унесшей жизни людей в этом регионе.
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Киншаса (город)Демократическая Республика КонгоВ мире
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