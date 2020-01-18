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В администрации Кремля изучают проект амнистии к юбилею Победы
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РИА Новости

В администрации Кремля изучают проект амнистии к юбилею Победы

09:13 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Проект амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предложенный президентским Советом по правам человека, рассматривается в соответствующем управлении администрации президента, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее он отмечал, что считал бы правильным объявить в России амнистию к 75-летию Победы. СПЧ ко встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в декабре минувшего года, готовил специальный доклад на эту тему.
"Есть документ, подготовленный коллегами, он направлен в соответствующее управление администрации", - сообщил Фадеев, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли сейчас идея объявления амнистии по случаю юбилея Победы.
Он уточнил, что в документе обозначено видение совета, представление о том, какой может быть амнистия. На просьбу уточнить, есть ли ответ на эти предложения правозащитников от администрации президента, глава СПЧ сообщил: "Работа идет над документом". Собеседник агентства подтвердил, что документ обсуждается в профильном управлении администрации.
В начале недели депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента проект постановления об амнистии для некоторых категорий осужденных в связи с 75-летием Победы.
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Амнистии по случаю юбилеев Победы последние четверть века объявлялись в России каждые пять лет. Так, в 2015 году Госдумой была объявлена амнистия в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Всего под амнистию тогда попали почти 232 тысячи человек, в том числе более 34 тысяч освободились из колоний. До этого годовщины Победы становились поводами для проведения амнистий в 2010-м, 2005-м, 2000-м, 1995-м годах. В Советском Союзе в 1985 году провели амнистию, приуроченную к 40-летию Победы.
Самой масштабной из всех, объявленных в РФ с 1994 года, стала амнистия в связи с 55-летием Победы. Тогда, по данным ФСИН России, на свободу вышли более 206 тысяч заключенных, а в целом амнистия коснулась 877 тысяч человек. Амнистия 2015 года на данный момент является последней из объявленных, с того времени амнистий в стране не проводилось, хотя и депутаты Госдумы, и правозащитники в последние несколько лет не раз выступали с такими инициативами. В частности, ранее звучали предложения объявить амнистию по случаю третьей годовщины присоединения Крыма или приурочить амнистию к 25-летию принятия Конституции РФ.
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День ПобедыГосдума РФРоссияОбщество
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