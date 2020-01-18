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В Новосибирске перед взлетом загорелся двигатель самолета
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РИА Новости

В Новосибирске перед взлетом загорелся двигатель самолета

08:56 18.01.2020 (обновлено: 08:57 18.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания двигателя самолета авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает в субботу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что около 01.00 18 января (21.00 мск пятницы) в аэропорту "Толмачево" при запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск-Камрань, воспламенился двигатель.

"Командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находились более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание", - говорится в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей. Вылет резервного самолета запланирован на ближайшее время.
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