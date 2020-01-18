Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В конце следующей недели температура в центральных и северо-западных регионах России понизится, рассказала "Людмила Паршина. . В конце следующей недели температура в центральных и северо-западных регионах России понизится, рассказала " Российской газете " заведующая лабораторией Гидрометцентра

При этом начало недели, по прогнозам синоптиков, будет рекордно теплым.

Значительное похолодание начнется с четверга, отметила Паршина. Так, 23 января ожидается небольшой снег и от минус одного до минус шести градусов.

С 24 по 26 января местами выпадет снег, а температура опустится до трех-восьми градусов мороза ночью, днем будет от минус одного до минус шести.

Во Владимире в четверг прогнозируется до минус четырех-пяти, в Рязани — до минус трех, Твери и Санкт-Петербурге — до минус одного, Туле и Калуге — до минус двух.