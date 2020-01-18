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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

08:42 18.01.2020 (обновлено: 16:57 18.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В конце следующей недели температура в центральных и северо-западных регионах России понизится, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
При этом начало недели, по прогнозам синоптиков, будет рекордно теплым.
Значительное похолодание начнется с четверга, отметила Паршина. Так, 23 января ожидается небольшой снег и от минус одного до минус шести градусов.
С 24 по 26 января местами выпадет снег, а температура опустится до трех-восьми градусов мороза ночью, днем будет от минус одного до минус шести.
Во Владимире в четверг прогнозируется до минус четырех-пяти, в Рязани — до минус трех, Твери и Санкт-Петербурге — до минус одного, Туле и Калуге — до минус двух.
Паршина добавила, что давать прогнозы о том, сколько продержится похолодание, пока рано.
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Людмила ПаршинаГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
до минус 1... жесть!
18 января, 10:02
Верка Сердючка
56574101
Это в смысле предупреждение тем, кто задумался уже переобуться на летнюю рзину?))
18 января, 08:59
zzaa_stss
55460003
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