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Таиланд усилил меры безопасности в аэропортах из-за вируса в Китае
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РИА Новости

Таиланд усилил меры безопасности в аэропортах из-за вируса в Китае

08:35 18.01.2020
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© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда повысило до самого высокого уровень предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы не допустить вспышку нового коронавируса, который был обнаружен в китайском городе Ухань, пишет газета Bangkok Post.
Сообщается, что такие меры были предприняты в связи с приближением китайского Нового года, который многие туристы из КНР приедут праздновать в Таиланд. По словам заместителя министра здравоохранения Сухума Канчанапимаи, специалисты будут проверять туристов, прибывающих в местные аэропорты, в которых есть прямые рейсы из Китая. Министерство также дало указания всем частным и государственным больницам по лечению заразившихся.
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15 января, 07:43
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Власти города сообщали о первом умершем от нового типа коронавируса 11 января, второй человек скончался 15 января.
Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение между странами после обнаружения нового вируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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