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2020-01-18T08:25+0300
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Индия приостановила проект Hyperloop
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РИА Новости

Индия приостановила проект Hyperloop

08:25 18.01.2020
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© Hyperloop Transportation TechnologiesСистема Hyperloop Transportation Technologies
Система Hyperloop Transportation Technologies
© Hyperloop Transportation Technologies
Система Hyperloop Transportation Technologies. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв - РИА Новости. Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
"У нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop. Мы сконцентрируемся на других видах транспорта. В то же время, если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом", - цитирует его слова сайт издания India Today.
Труба Hyperloop Transportation Technologies
21 сентября 2019, 02:41
Украинцев лишили надежды на Hyperloop
Идея строительства высокоскоростной трассы в Индии появилась в 2018 году. Планировалось, что трасса соединит столицу штата Махараштра город Мумбаи и Пуну, второй по величине город региона. Общая протяженность маршрута должна была составить порядка 136 километров.
Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.
Поезд Hyperloop Transportation Technologies
5 июля 2019, 09:07
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Naum Vygodsky
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