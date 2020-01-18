В Узбекистане сформировали кворум верхней палаты парламента

ТАШКЕНТ, 18 янв - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом назначил 13 членов Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) страны, таким образом, утверждены 97 сенаторов из 100 мест.

Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые сформирован в 2005 году. В сенате 100 депутатов, в законодательной (нижней) палате ─ 150 депутатов, все они избираются сроком на пять лет.

В соответствии с конституцией и избирательным кодексом страны глава государства назначает 16 сенаторов из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.

"В соответствии со статьей 77 Конституции Республики Узбекистан и статьей 75 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа, обнародованного в субботу на сайте главы государства. В списке назначенных 13 сенаторов. Таким образом, вакантными остаются еще три места, которые будут заняты решением президента страны.

Остальные 84 сенатора были избраны 16-17 января в равном количестве ─ по шесть человек ─ от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Выборы были проведены путем тайного голосования на совместных заседаниях депутатов представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов.

ЦИК Узбекистана ранее принял решение о созыве первого заседания сената 20 января. По данным Центризбиркома, из обнародованного списка 26 сенаторов уже работали в верхней палате предыдущий пятилетний срок.