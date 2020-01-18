На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни и паводки

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сильные ливни и паводки обрушились на Сильные ливни и паводки обрушились на австралийский штат Квинсленд на восточном побережье страны, сообщает новостной портал news.com.au

Сообщается, что такие ливни бывают "раз в сто лет". Множество дорог перекрыты в связи с непогодой, в городах на юго-востоке штата закрыты парки, в движении транспорта отмечаются серьезные перебои, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.

Метеослужба Квинсленда сообщила, что сейчас ливни прекращаются, однако в выходные дни угроза проливных дождей сохраняется.

Вместе с тем, в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие люди там остаются без электричества, а эвакуированные жители не знают, не разрушены ли их дома.