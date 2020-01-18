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На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни и паводки
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РИА Новости

На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни и паводки

07:52 18.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливня
Последствия ливня
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия ливня . Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сильные ливни и паводки обрушились на австралийский штат Квинсленд на восточном побережье страны, сообщает новостной портал news.com.au.
Сообщается, что такие ливни бывают "раз в сто лет". Множество дорог перекрыты в связи с непогодой, в городах на юго-востоке штата закрыты парки, в движении транспорта отмечаются серьезные перебои, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.
Метеослужба Квинсленда сообщила, что сейчас ливни прекращаются, однако в выходные дни угроза проливных дождей сохраняется.
Вместе с тем, в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие люди там остаются без электричества, а эвакуированные жители не знают, не разрушены ли их дома.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.
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