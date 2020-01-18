Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики обморожения и основных средствах защиты от холода, сообщается на сайте ведомства.
"Максимально эффективно согреют несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдёт одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, и тёплая, водонепроницаемая обувь", - говорится в сообщении.
Ведомство порекомендовало не использовать для согревания электрические грелки, нагревательные и предназначенные для отопления приборы, а также открытый огонь, так как чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.
Отмечается, что наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением, такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. В таком случае необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла.
"Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее питьё. Давать пострадавшему алкоголь не целесообразно", - добавляется в сообщении.
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