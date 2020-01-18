Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений

"Максимально эффективно согреют несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдёт одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, и тёплая, водонепроницаемая обувь", - говорится в сообщении.