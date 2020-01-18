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Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма
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РИА Новости

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

07:03 18.01.2020 (обновлено: 11:16 18.01.2020)
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique SantosАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый беспилотник этого типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.
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ВВС СШАНАТОКрымРоссияСШАВ мире
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Могли бы и сбить по ошибке это ведро с болтами.
18 января, 07:06
Андрей Морозов
3560002
Где хваленая с400?
18 января, 07:19
СКСерж Контрас
18100018
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