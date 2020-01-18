Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма , сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

17:30 мск.

Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/wb90gF00mh — PlaneRadar (@ua4wiy_) January 17, 2020

Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.