В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до воскресенья из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в столице и области действует до 00.00 19 января.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в субботу в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Температура воздуха от 0 до 2 градусов.