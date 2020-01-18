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В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

06:26 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до воскресенья из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в столице и области действует до 00.00 19 января.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в субботу в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Температура воздуха от 0 до 2 градусов.
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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