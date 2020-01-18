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РИА Наука
2020-01-18T14:22+0300
https://ria.ru/20200118/1563570084.html
Ученые назвали причину гибели динозавров
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РИА Новости

Ученые назвали причину гибели динозавров

06:23 18.01.2020 (обновлено: 14:22 18.01.2020)
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© Depositphotos / estebandeДинозавры
Динозавры
© Depositphotos / estebande
Динозавры. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К исчезновению динозавров привело падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность. К такому выводу пришли палеоклиматологи из Йельского университета в США, сообщается на портале Phys.org.
Большинство ученых считают, что причиной массового вымирания видов, в том числе динозавров, стал огромный астероид, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад. Однако есть и другая версия, согласно которой к вымиранию могли привести массовые извержения вулканов в регионе Деканские траппы (сейчас это территория Индии).
Исследователи попытались установить точное время масштабных выбросов вулканического газа, которые происходят при таких извержениях. Для этого они сравнили глобальное изменение температуры и данные анализа изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта.
Оказалось, что большая часть углекислого газа попала в атмосферу задолго до удара метеорита. Вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание. Некоторые виды, по словам ученых, мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения с астероидом.
Соответственно, считают палеоклиматологи, единственной причиной смерти динозавров был метеоритный удар.
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10 декабря 2019, 03:00РИА Наука
Ученые выяснили, что пингвины заняли место динозавров
При этом они допускают возможность ошибки и готовы пересмотреть свои выводы при наличии существенных доказательств.
Ранее археологи проанализировали образцы грунта, взятого из древнейшего кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан, и смоделировали первые часы после падения астероида, который стер с лица Земли более 75 процентов живого мира. По их мнению, астероид диаметром в десять километров, влетевший в атмосферу Земли на скорости почти 25 километров в секунду, мог создать взрыв такой мощности, с которой не сравнится мировой запас ядерного оружия.
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РИА НаукаЙельский университетСША
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