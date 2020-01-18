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В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
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РИА Новости

В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури

06:01 18.01.2020
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© AP Photo / Nam Y. HuhУборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Чикаго
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Чикаго. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 830 рейсов были отменены в аэропортах Чикаго в пятницу из-за снежной бури, сообщается на сайте департамента авиации Чикаго.
Около 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах "О'Хара" и "Мидуэй". Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний.
Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. Ожидается, что за ночь может выпасть до 12,5 сантиметров снега, сообщает национальная метеорологическая служба Чикаго в Twitter. Служба также предупреждает о порывах ветра до 13,5 метров в секунду.
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06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
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