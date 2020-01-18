Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни

ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Более 80% японцев выступают за сохранение в стране смертной казни, такие данные исследования обнародовало правительство Более 80% японцев выступают за сохранение в стране смертной казни, такие данные исследования обнародовало правительство Японии

За сохранение смертной казни выступает 80,8% опрошенных, считая ее "неизбежной", лишь 9% полагают, что необходимо отказаться от нее. Среди причин, по которым необходимо ее сохранение, приводится две, набравшие наибольшее число ответов при условии, что можно было выбрать несколько вариантов: 56,6% считают, что "при упразднении смертной казни чувства пострадавших и их семей не найдут успокоение", 53,6% ответили, что "в случае особо опасных и злостных преступлений преступник должен ответить за них жизнью".

В то же время 39,9% согласны в будущем отказаться от смертной казни, "если изменятся обстоятельства". Более 58% опасаются, что при отмене смертной казни увеличится число особо тяжких преступлений.

Смертный приговор в Японии приводится в исполнение через повешение. В настоящее время казни ожидают около сотни осужденных. В год смертной казни подвергается несколько человек, остальные ждут своей участи годами. В прошлом году смертная казнь проводилась в августе и декабре. В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек.

Преступнику объявляют о приведении приговора в исполнение утром в день казни, надевают наручники и завязывают глаза. Затем он проходит в помещение, где происходит казнь через повешение. После того, как приговорённому надевают на шею верёвку, из соседней комнаты при помощи пультов открывается люк в полу. Всего пультов три. Ими управляют три сотрудника, исполняющие наказание, причём ни один из них не знает, с какого именно пульта был открыт люк.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную.