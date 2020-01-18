Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T05:55+0300
https://ria.ru/20200118/1563570016.html
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
https://cdn22.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:236:684:620_1036x0_80_0_0_3c428579b8b92dae1211293e815db12c.jpg
РИА Новости

Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни

05:55 18.01.2020
22
© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Более 80% японцев выступают за сохранение в стране смертной казни, такие данные исследования обнародовало правительство Японии.
За сохранение смертной казни выступает 80,8% опрошенных, считая ее "неизбежной", лишь 9% полагают, что необходимо отказаться от нее. Среди причин, по которым необходимо ее сохранение, приводится две, набравшие наибольшее число ответов при условии, что можно было выбрать несколько вариантов: 56,6% считают, что "при упразднении смертной казни чувства пострадавших и их семей не найдут успокоение", 53,6% ответили, что "в случае особо опасных и злостных преступлений преступник должен ответить за них жизнью".
В то же время 39,9% согласны в будущем отказаться от смертной казни, "если изменятся обстоятельства". Более 58% опасаются, что при отмене смертной казни увеличится число особо тяжких преступлений.
Сотрудники правоохранительных органов Японии
26 декабря 2019, 06:36
В Японии гражданина Китая казнили за убийство семьи в 2003 году
Смертный приговор в Японии приводится в исполнение через повешение. В настоящее время казни ожидают около сотни осужденных. В год смертной казни подвергается несколько человек, остальные ждут своей участи годами. В прошлом году смертная казнь проводилась в августе и декабре. В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек.
Преступнику объявляют о приведении приговора в исполнение утром в день казни, надевают наручники и завязывают глаза. Затем он проходит в помещение, где происходит казнь через повешение. После того, как приговорённому надевают на шею верёвку, из соседней комнаты при помощи пультов открывается люк в полу. Всего пультов три. Ими управляют три сотрудника, исполняющие наказание, причём ни один из них не знает, с какого именно пульта был открыт люк.
Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную.
В исследовании, которое правительство проводило в ноябре прошлого года, принимало участие 3000 человек по всей стране.
Джимми Медерс
Вчера, 16:19
В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
100000
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Чикаго
В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
Алена Водонаева
Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров рассказал суду о работе Telegram
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Человек за компьютером
Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США
S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Триполи
Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Рэпер Эминем
Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью
Найденная картина австрийского художника Густава Климта Портрет женщины
Найденную в стене галереи картину Климта признали подлинником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния