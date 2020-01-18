Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Телеведущая и модель Телеведущая и модель Алена Водонаева объяснила свои слова о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram

Ранее модель заявила, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".

Водонаева написала, что СМИ неверно интерпретировали ее слова. "Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству", - заявила модель, добавив при этом, что "не надо питать иллюзий", что за 20 лет "эта проблема" была искоренена.

Высказывание Водонаевой вызвало общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал слова телеведущей бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать модель, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что телеведущая может высказывать свою точку зрения, однако не имеет права оскорблять людей.