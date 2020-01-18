Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T05:30+0300
https://ria.ru/20200118/1563569948.html
Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
https://cdn22.img.ria.ru/images/155707/68/1557076878_0:408:2048:1560_1036x0_80_0_0_f28cc6641a52fa1ad0760dd0335652e6.jpg
РИА Новости

Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал

05:30 18.01.2020
1136
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Телеведущая и модель Алена Водонаева объяснила свои слова о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram.
Ранее модель заявила, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Вчера, 05:50
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале
Водонаева написала, что СМИ неверно интерпретировали ее слова. "Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству", - заявила модель, добавив при этом, что "не надо питать иллюзий", что за 20 лет "эта проблема" была искоренена.
Высказывание Водонаевой вызвало общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал слова телеведущей бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать модель, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что телеведущая может высказывать свою точку зрения, однако не имеет права оскорблять людей.
Водонаева не первый раз привлекает к себе внимание подобными заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
Настасья Самбурская
8 января, 15:55Туризм
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
9102960
Обсудить 5
Алена ВодонаеваШоу-бизнесВиталий МилоновИосиф ПригожинРоссияОбщество
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука
Управление температурой в доме
Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Стоп-кадр трейлера игры Mortal Kombat 11
Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США
S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров рассказал суду о работе Telegram
Цех розлива водки
Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
Черное море
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Рэпер Эминем
Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Чикаго
В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
Японская полиция
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния