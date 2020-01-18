Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма

"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40 процентов граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3 процента", - сообщил Мадуро в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция опубликована в Twitter президента.