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Религия и мировоззрение
2020-01-18T05:47+0300
https://ria.ru/20200118/1563569812.html
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
https://cdn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:264:2870:1878_1036x0_80_0_0_6a011b165f67f637f28dc241970c3d6d.jpg
РИА Новости

Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма

04:35 18.01.2020 (обновлено: 05:47 18.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви, компрометировавшей себя политическими действиями, в евангелизм.

"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40 процентов граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3 процента", - сообщил Мадуро в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция опубликована в Twitter президента.

По мнению Мадуро, это явление последних лет обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.
Президент Венесуэлы напомнил, как в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара, куда стекаются около четырех миллионов человек, в последние два дня было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо, что, по словам Мадуро, вызвало массовое неприятие.
Площадь Святого Петра в Ватикане
7 июня 2019, 10:35Сказано в эфире
Богослов: то, как католики меняют свои молитвы ‒ это их делоПапа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщили СМИ. Кандидат богословия Юрий Максимов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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