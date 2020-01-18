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Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
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РИА Новости

Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России

04:13 18.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию госсекретаря США Майка Помпео на смену кабинета министров в России.
Ранее Помпео заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация. Дипломат добавил, что действия США в отношении Москвы из-за перестановок в российском правительстве вряд ли изменятся.
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"Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет", - написал Пушков.

Отставка правительства

В среду после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.
Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума, после этого президент подписал указ о назначении.
Состав нового кабмина пока неизвестен. Мишустин планирует в апреле выступить перед депутатами и рассказать подробности нового курса правительства.
Михаил Мишустин
Вчера, 13:58Формирование нового правительства
Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШААлексей ПушковПравительство РФРоссияСШАВ мире
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