Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России

Ранее Помпео заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация. Дипломат добавил, что действия США в отношении Москвы из-за перестановок в российском правительстве вряд ли изменятся.

"Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет", - написал Пушков.

Отставка правительства

В среду после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.

Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума, после этого президент подписал указ о назначении.