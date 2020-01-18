Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T04:59+0300
https://ria.ru/20200118/1563569645.html
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
https://cdn22.img.ria.ru/images/153342/58/1533425885_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_54fa8caec2f56bdac58772ebddb5627c.jpg
РИА Новости

Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

04:04 18.01.2020 (обновлено: 04:59 18.01.2020)
305
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил Росгвардии первую партию машин связи, оснащенных квадрокоптерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
В аппаратной связи, разработанной на Рязанском радиозаводе (входит в "Росэлектронику"), на транспортной базе Ford Transit размещаются возимые средства связи широкого спектра применения. Экстерьер машины хорошо вписывается в городскую среду, одновременно обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности. Преимуществами данной базы является грузоподъемность до 3,5 тонн и усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах.
Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях. Девяносто процентов техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства.
Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
4 января, 14:59
Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию со скоростью передачи данных до одного гигабита в секунду.
Связь со спецподразделениями обеспечивают цифровые радиостанции. Аппаратная также оснащена шлюзом, который переводит обычные телефоны в IP-сеть с возможностью подключения до 16 абонентов. Передача данных может осуществляться как по проводным каналам, так и по оптоволокну или сотовой связи. А LTE-модем позволяет работать сразу в нескольких сетях. При передаче вся информация проходит через аппаратуру шифрования.
Снаружи на машине установлены четыре камеры, угол обзора которых исключает слепые зоны, образуя круговую панораму. При выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну вращающуюся камеру с 30-кратным увеличением для детального просмотра, выдвигающуюся из крыши. Изображения со всех камер выводятся на два монитора и видеорегистратор. Управление видеосистемой осуществляется по сети. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер, управляемый оператором.
Росгвардия
30 декабря 2019, 22:37
Способы защиты полиграфической продукции Росгвардии могут засекретить
1311001
Обсудить 0
РосгвардияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США
S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
Цех розлива водки
Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука
Управление температурой в доме
Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его "страшной" болезни
Черное море
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение
В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров рассказал суду о работе Telegram
Международная космическая станция
В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния