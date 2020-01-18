Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил Росгвардии первую партию машин связи, оснащенных квадрокоптерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

В аппаратной связи, разработанной на Рязанском радиозаводе (входит в "Росэлектронику"), на транспортной базе Ford Transit размещаются возимые средства связи широкого спектра применения. Экстерьер машины хорошо вписывается в городскую среду, одновременно обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности. Преимуществами данной базы является грузоподъемность до 3,5 тонн и усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах.

Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях. Девяносто процентов техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства.

В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию со скоростью передачи данных до одного гигабита в секунду.

Связь со спецподразделениями обеспечивают цифровые радиостанции. Аппаратная также оснащена шлюзом, который переводит обычные телефоны в IP-сеть с возможностью подключения до 16 абонентов. Передача данных может осуществляться как по проводным каналам, так и по оптоволокну или сотовой связи. А LTE-модем позволяет работать сразу в нескольких сетях. При передаче вся информация проходит через аппаратуру шифрования.