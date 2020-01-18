Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Французские силы правопорядка вывели президента Франции Французские силы правопорядка вывели президента Франции Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV

По данным телеканала, президент Франции посетил театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа вместе со своей женой Брижит Макрон. Протестующие подошли к зданию театра, где находился Макрон, и попытались зайти внутрь, однако силы правопорядка оттеснили их. Спустя некоторое время, судя по представленным видеозаписям, силы правопорядка образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, предположительно, находилась чета Макронов, отъехать от здания театра.

Телеканал, со ссылкой на окружение президента Франции отмечает, что Макрон не перестанет после произошедшего посещать театры со своей супругой.

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялись несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.