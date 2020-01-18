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РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
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РИА Новости

РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО

03:30 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Полисы ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вернуться к вопросу о дальнейшей либерализации ОСАГО, отмене коэффициентов мощности (КМ) и территории (КТ), а также к повышению лимитов выплат в случае ДТП стоит в конце текущего года, когда будет "закреплен" результат предыдущих изменений, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2746-4942 рубля. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус (КБМ). Правительственный законопроект предполагал, что далее будут отменены КМ и КТ, будет еще больше расширен тарифный коридор, также планировалось повысить до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельное возмещение по ОСАГО за вред жизни или здоровью.
Но законодатели высказали опасения, что эти меры приведут к росту тарифов. Группа депутатов во главе с Аксаковым в конце прошлого года внесла новый вариант законопроекта, из которого были исключены "спорные" нормы. Остался главный пункт реформы - право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД.
Оформление полиса ОСАГО
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"Стабильный рынок 2020 года - это, наверное, главная задача. А вот в конце года уже можно переходить на некие другие вещи, можно делать следующие шаги, связанные с индивидуализацией тарифа, отменой ряда коэффициентов, увеличением лимита, - эти вещи можно делать в конце года, чтобы с 2021 года это началось", - сказал Уфимцев.
По его словам, текущий год станет годом совершенствования ранее принятых решений. Такой буферный период необходим, чтобы оценить, насколько правильно работают уже реализованные новшества. От 2020 года эксперт ждет изменений в закон, которые предусмотрены депутатским законопроектом - тогда можно будет "в рамках существующего коридора наказать злостных нарушителей и применять иные факторы, чтобы можно было для человека делать более индивидуальные тарифы".
Также многое будет зависеть от развития института финансового омбудсмена, который с 1 июня начал в обязательном порядке рассматривать споры между потребителями и страховщиками в автостраховании, указал Уфимцев. Наконец, прямо сейчас в пяти пилотных регионах идет эксперимент по оформлению электронного извещения о ДТП через приложение "Помощник ОСАГО". Нужно тщательно отработать механизм на них, чтобы затем распространить его на всю Россию, резюмировал эксперт.
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Росссийский союз автостраховщиков (РСА)ОСАГОАвтоРоссияОбщество
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