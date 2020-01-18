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2020-01-18T03:04+0300
https://ria.ru/20200118/1563568792.html
Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
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РИА Новости

Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году

03:04 18.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты
Космонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отсутствие мотивации, тревожность и конфликтность стали основными психологическими причинами, по которым отклонялись претенденты в ходе открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса в 2018 году, следует из материалов Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2012 и 2018 годах Роскосмос провёл два открытых набора в отряд космонавтов, отобрав в сумме 16 кандидатов. Третий открытый набор стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырёх кандидатов в космонавты.
Согласно выводам психологов ЦПК, основными причинами отказа претендентам в дальнейшем участии в наборе 2018 года стали "отсутствие устойчивой мотивации; черты слабого типа высшей нервной деятельности; неадекватный уровень личных притязаний; тревожность с психической напряженностью, внушаемостью, мнительностью".
Также среди причин указаны "эгоцентрическая направленность личностных интересов; неспособность работать качественно и продуктивно в условиях дефицита времени, низкая помехоустойчивость; конфликтность; разбросанность и неустойчивость интересов".
Врачи отметили, что по результатам психологического отбора были отсеяны более 50 процентов претендентов - 53 из 101 человека.
В августе 2018 года Роскосмос отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером третьего открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса.
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