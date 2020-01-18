Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отсутствие мотивации, тревожность и конфликтность стали основными психологическими причинами, по которым отклонялись претенденты в ходе открытого набора в отряд космонавтов Отсутствие мотивации, тревожность и конфликтность стали основными психологическими причинами, по которым отклонялись претенденты в ходе открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса в 2018 году, следует из материалов Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2012 и 2018 годах Роскосмос провёл два открытых набора в отряд космонавтов, отобрав в сумме 16 кандидатов. Третий открытый набор стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырёх кандидатов в космонавты.

Согласно выводам психологов ЦПК, основными причинами отказа претендентам в дальнейшем участии в наборе 2018 года стали "отсутствие устойчивой мотивации; черты слабого типа высшей нервной деятельности; неадекватный уровень личных притязаний; тревожность с психической напряженностью, внушаемостью, мнительностью".

Также среди причин указаны "эгоцентрическая направленность личностных интересов; неспособность работать качественно и продуктивно в условиях дефицита времени, низкая помехоустойчивость; конфликтность; разбросанность и неустойчивость интересов".

Врачи отметили, что по результатам психологического отбора были отсеяны более 50 процентов претендентов - 53 из 101 человека.

В августе 2018 года Роскосмос отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.