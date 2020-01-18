На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей

МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные люди напали ночью на горный муниципалитет Мадера в штате Чиуауа на севере Вооруженные люди напали ночью на горный муниципалитет Мадера в штате Чиуауа на севере Мексики , где подожгли около 20 домов и автомобили местных жителей.

"Вчера вечером группа вооруженных людей подожгла 20 домов в поселении Лас-Помас, муниципалитет Мадера, штат Чихуахуа", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на прокурора штата Хесуса Мануэля Карраско Чакона.

В регионе развернута наземная и воздушная операция по поиску преступников с участием 150 служащих минобороны и следственного комитета. Информация о жертвах и пострадавших, а также версии происшествия не разглашались.

По словам местных жителей, в нападении на населенный пункт, контроль над которым оспаривают наркокартели, участвовали несколько десятков человек.