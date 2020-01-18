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На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей
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РИА Новости

На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей

02:32 18.01.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные люди напали ночью на горный муниципалитет Мадера в штате Чиуауа на севере Мексики, где подожгли около 20 домов и автомобили местных жителей.
"Вчера вечером группа вооруженных людей подожгла 20 домов в поселении Лас-Помас, муниципалитет Мадера, штат Чихуахуа", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на прокурора штата Хесуса Мануэля Карраско Чакона.
В регионе развернута наземная и воздушная операция по поиску преступников с участием 150 служащих минобороны и следственного комитета. Информация о жертвах и пострадавших, а также версии происшествия не разглашались.
По словам местных жителей, в нападении на населенный пункт, контроль над которым оспаривают наркокартели, участвовали несколько десятков человек.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).
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