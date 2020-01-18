Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи

"Мы зафиксировали, что было установлена система ПВО в аэропорту Митига", - сказал аль-Мисмари. По его словам, также во время действия прекращения огня в Ливию морем и на авиатранспорте были доставлены боевики и вооружение для сил правительства национального единства в Триполи.