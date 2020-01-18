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Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи

02:18 18.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкТриполи
Триполи
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Триполи. Архивное фото
КАИР, 18 янв - РИА Новости. Турция поставила правительству национального согласия в Ливии системы ПВО для защиты аэропорта Митига, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари, слова которого приводит египетский информационный портал "Аль-Ахрам".
"Мы зафиксировали, что было установлена система ПВО в аэропорту Митига", - сказал аль-Мисмари. По его словам, также во время действия прекращения огня в Ливию морем и на авиатранспорте были доставлены боевики и вооружение для сил правительства национального единства в Триполи.
Аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА продолжает придерживаться договоренности о прекращении огня.
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