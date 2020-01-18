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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-18T04:42+0300
https://ria.ru/20200118/1563568254.html
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_9b7008676f02c80b31a54f0b04039776.jpg
РИА Новости

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

01:44 18.01.2020 (обновлено: 04:42 18.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Ранее Хаменеи на пятничной молитве назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани "позором" США, которые "поступили как трусы", которые "не смогут восстановить свой утраченный имидж".

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который в последнее время не был уж таким верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединенных Штатах и ​​Европе. Их (Ирана) экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США также призвал иранских политиков не вести страну к разрушению, а "сделать Иран снова великим". Это высказывание похоже на лозунг Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года - "Сделаем Америку снова великой". Свое сообщение Трамп в очередной раз продублировал на персидском языке.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
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А то что? Т-рамп, уж кому кому, так это тебе следует следить за своей писаниной! Тоже мне, гроза твиттера нашёлся!
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