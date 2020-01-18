Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который в последнее время не был уж таким верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединенных Штатах и ​​Европе. Их (Ирана) экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами", - написал Трамп в своем Twitter .

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.