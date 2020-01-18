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S&P подтвердило рейтинги России
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РИА Новости

S&P подтвердило рейтинги России

01:38 18.01.2020 (обновлено: 04:09 18.01.2020)
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© Flickr / EflonКомпания Standard & Poor’s
Компания Standard & Poor’s
© Flickr / Eflon
Компания Standard & Poor’s. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Согласно данным агентства, кредитный рейтинг эмитента по обязательствам в местной валюте - ВВВ/А-2, по обязательствам в иностранной валюте - ВВВ-/A-3
По данным агентства, ожидается, что в 2020 году экономический рост страны усилится.
"Мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов", - говорится в сообщении.
Агентство также заявило, что ожидает, что ЦБ РФ будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность даже в периоды значительной волатильности финансовых рынков.
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