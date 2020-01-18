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В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
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РИА Новости

В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС

01:06 18.01.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем весной будет добираться до Международной космической станции (МКС) шесть часов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, вместо двухсуточной. В 2018-2019 годах на трёх грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.
В декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдёт "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".
"По стыковке (корабля "Союз МС-16" с МКС) - будет шестичасовая (схема полёта)", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что первым пилотируемым кораблём, отправившимся по сверхбыстрой схеме, может стать "Союз МС-16".
Старт "Союза МС-16" планируется осуществить 9 апреля с космодрома Байконур. В состав экипажа входят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кристофер Кэссиди.
Это будет первый запуск корабля с экипажем с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", полностью состоящей из российских комплектующих, вместо ранее эксплуатировавшейся ракеты "Союз-ФГ" с украинской системой управления.
Международная космическая станция
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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