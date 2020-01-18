В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем весной будет добираться до Пилотируемый корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем весной будет добираться до Международной космической станции (МКС) шесть часов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса

С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, вместо двухсуточной. В 2018-2019 годах на трёх грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.

В декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдёт "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".

"По стыковке (корабля "Союз МС-16" с МКС) - будет шестичасовая (схема полёта)", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что первым пилотируемым кораблём, отправившимся по сверхбыстрой схеме, может стать "Союз МС-16".

Старт "Союза МС-16" планируется осуществить 9 апреля с космодрома Байконур. В состав экипажа входят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кристофер Кэссиди.