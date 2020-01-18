Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале

Ранее модель заявила в своем Instagram, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить маткапитал.

По мнению Пригожина, подобные реплики оскорбительны. "Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права", — заявил продюсер.

Он отметил, что поддерживает позицию президента Владимира Путина о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи. "Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей", — добавил Пригожин.