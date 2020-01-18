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Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
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РИА Новости

Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале

00:54 18.01.2020 (обновлено: 01:17 18.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, раскритиковавшей нововведения в системе выплат материнского капитала, его слова приводит Gazeta.ru.
Ранее модель заявила в своем Instagram, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить маткапитал.
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По мнению Пригожина, подобные реплики оскорбительны. "Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права", — заявил продюсер.
Он отметил, что поддерживает позицию президента Владимира Путина о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи. "Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей", — добавил Пригожин.
Водонаева не первый раз привлекает к себе внимание подобными заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
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