Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, раскритиковавшей нововведения в системе выплат материнского капитала, его слова приводит Gazeta.ru.
Ранее модель заявила в своем Instagram, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить маткапитал.
По мнению Пригожина, подобные реплики оскорбительны. "Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права", — заявил продюсер.
Он отметил, что поддерживает позицию президента Владимира Путина о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи. "Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей", — добавил Пригожин.
Водонаева не первый раз привлекает к себе внимание подобными заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".