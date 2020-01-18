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В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
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РИА Новости

В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже

00:30 18.01.2020 (обновлено: 00:38 18.01.2020)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, как в большую лужу у жилой многоэтажки в Ярославле проваливаются автомобили, мэрия города заявила, что дорогу там еще только планируют построить.
Фото попавших в лужу машин (их как минимум пять) на улице Строителей появились в одной из городских групп во "ВКонтакте". Каждая из легковушек въехала в лужу носом и провалилась по капот. Также есть фото грузовика, тот едет по луже, и его колеса утопают в воде.
Жительница Ярославля Анастасия рассказала РИА Новости, что у нее пострадал автомобиль Volkswagen Polo - судя по фотографии, машина въехала в яму передними колесами и погрузилась в воду до капота.
"Я впервые на этой улице, дорогу прокладывал навигатор. Впереди не было никаких запрещающих или предупреждающих знаков – казалось, это обычная дорога с лужей. Я ехала осторожно, как вдруг провалилась. Приехавшие по моему вызову сотрудники ГИБДД измерили глубину ямы специальным прибором, оказалось около метра", - рассказала собеседница агентства.
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Она отметила, что, по словам местных жителей, на этой дороге машины часто "тонут" в этой луже. "Это не какой-то пустырь, это проезд мимо жилого дома", - уточнила собеседница.
По ее словам, автомобиль после произошедшего не на ходу. "Большие повреждения. С глушителем что-то не так, пороги смялись, когда машина грохнулась в лужу, электроника вся полетела, кучу ошибок выдает, машина не управляется, ошибка подушек безопасности, в фарах вода. Будем направлять машину на экспертизу", - сказала Анастасия.
РИА Новости пока не располагает комментарием ГИБДД.
В мэрии пояснили, что дорога в этом месте еще только будет строиться, не пояснив, была ли она там когда-нибудь или нет. "Как сообщает департамент городского хозяйства, данный земельный участок размежеван под строительство автомобильной дороги. В настоящее время в планах строительство планируется в рамках программы "Демография", - сказал РИА Новости представитель мэрии Ярославля.
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