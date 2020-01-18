В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, как в большую лужу у жилой многоэтажки в Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, как в большую лужу у жилой многоэтажки в Ярославле проваливаются автомобили, мэрия города заявила, что дорогу там еще только планируют построить.

Фото попавших в лужу машин (их как минимум пять) на улице Строителей появились в одной из городских групп во "ВКонтакте". Каждая из легковушек въехала в лужу носом и провалилась по капот. Также есть фото грузовика, тот едет по луже, и его колеса утопают в воде.

Жительница Ярославля Анастасия рассказала РИА Новости, что у нее пострадал автомобиль Volkswagen Polo - судя по фотографии, машина въехала в яму передними колесами и погрузилась в воду до капота.

"Я впервые на этой улице, дорогу прокладывал навигатор. Впереди не было никаких запрещающих или предупреждающих знаков – казалось, это обычная дорога с лужей. Я ехала осторожно, как вдруг провалилась. Приехавшие по моему вызову сотрудники ГИБДД измерили глубину ямы специальным прибором, оказалось около метра", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что, по словам местных жителей, на этой дороге машины часто "тонут" в этой луже. "Это не какой-то пустырь, это проезд мимо жилого дома", - уточнила собеседница.

По ее словам, автомобиль после произошедшего не на ходу. "Большие повреждения. С глушителем что-то не так, пороги смялись, когда машина грохнулась в лужу, электроника вся полетела, кучу ошибок выдает, машина не управляется, ошибка подушек безопасности, в фарах вода. Будем направлять машину на экспертизу", - сказала Анастасия.

РИА Новости пока не располагает комментарием ГИБДД.