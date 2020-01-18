Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии

ЛА-ПАС, 18 янв - РИА Новости. Экс-глава МВД Экс-глава МВД Боливии Карлос Ромеро из правительства Эво Моралеса отправлен в предварительное заключение на полгода, следует из решения суда.

"Гражданин Карлос Ромеро должен отбыть предварительное заключение в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе в течение шести месяцев, пока происходит судебный процесс в отношении него", - сообщил судья Алан Сарате.

Сан-Педро - тюрьма в одном из главных городов Боливии, которая известна относительно свободными условиями содержания заключённых. Буквально пару лет назад это место можно было посетить с экскурсией, родственники могли пожить определенное время вместе с заключёнными, на территории тюрьмы были магазины, школа. В настоящее время, как убедился ранее корреспондент РИА Новости, с экскурсиями уже не пускают.

Ранее прокуратура Боливии предъявила бывшему главе МВД обвинения в недобросовестном выполнении обязанностей и злоупотреблении влиянием. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования контрактов по ремонту воздушных судов для управления по борьбе с наркотиками, при заключении которых были допущены нарушения.