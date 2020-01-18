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Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
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РИА Новости

Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии

00:11 18.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 18 янв - РИА Новости. Экс-глава МВД Боливии Карлос Ромеро из правительства Эво Моралеса отправлен в предварительное заключение на полгода, следует из решения суда.
"Гражданин Карлос Ромеро должен отбыть предварительное заключение в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе в течение шести месяцев, пока происходит судебный процесс в отношении него", - сообщил судья Алан Сарате.
Сан-Педро - тюрьма в одном из главных городов Боливии, которая известна относительно свободными условиями содержания заключённых. Буквально пару лет назад это место можно было посетить с экскурсией, родственники могли пожить определенное время вместе с заключёнными, на территории тюрьмы были магазины, школа. В настоящее время, как убедился ранее корреспондент РИА Новости, с экскурсиями уже не пускают.
Ранее прокуратура Боливии предъявила бывшему главе МВД обвинения в недобросовестном выполнении обязанностей и злоупотреблении влиянием. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования контрактов по ремонту воздушных судов для управления по борьбе с наркотиками, при заключении которых были допущены нарушения.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
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