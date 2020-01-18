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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-01-18T12:00+0300
https://ria.ru/20200118/1563563367.html
Мы все умрём. Третья мировая война
https://cdn24.img.ria.ru/images/156356/33/1563563344_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_b4a160f9c664061cbec57974ecc2af1f.png
РИА Новости

Мы все умрём. Третья мировая война

12:00 18.01.2020
23132
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Третья мировая война
Вчера, 12:00
На Востоке опять неспокойно: обмен ракетными ударами между Ираном и США заставил мир бояться новой войны. Если она начнётся, применит ли Иран ядерное оружие? Будут ли в эту войну втянуты другие страны? И даже если конфликт не обострится, может ли начаться новая Холодная война? Мир снова расколется на враждующие лагеря? Мы на пороге Третьей Мировой?
Ситуация на Ближнем Востоке вызывает ассоциации с событиями, которые предшествовали началу первой и второй Мировой войн. Громкое политическое убийство; категорические разногласия крупных политических игроков; экономические и политические кризисы… Поэтому многие СМИ и эксперты всерьёз обсуждают возможное начало новой мировой войны.
О том, насколько на самом деле вероятно начало нового глобального противостояния, нам рассказал Сергей Серёгичев - кандидат исторических наук, востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Сергей Серёгичев
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастБлижний ВостокИранСШАВ мире
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