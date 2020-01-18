Мы все умрём. Третья мировая война

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает ассоциации с событиями, которые предшествовали началу первой и второй Мировой войн. Громкое политическое убийство; категорические разногласия крупных политических игроков; экономические и политические кризисы… Поэтому многие СМИ и эксперты всерьёз обсуждают возможное начало новой мировой войны.
О том, насколько на самом деле вероятно начало нового глобального противостояния, нам рассказал Сергей Серёгичев - кандидат исторических наук, востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Сергей Серёгичев
Монтаж Андрея Темнова
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