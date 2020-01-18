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О людях, которые носят банковскую карту не в кошельке, а под кожей
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РИА Новости

О людях, которые носят банковскую карту не в кошельке, а под кожей

08:00 18.01.2020
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© Фото : из личного архива Владислава ЗайцеваЧип
Чип
© Фото : из личного архива Владислава Зайцева
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Пропуск на работу, ключ от электронного домашнего замка, банковская карта и проездной — все это можно не носить в кармане, а вживить под кожу. Для установки некоторых имплантов понадобится небольшая операция, другие вводятся одним движением. "Чипированные" расплачиваются в магазине и открывают электронный замок офиса в буквальном смысле голыми руками. Сами биохакеры говорят, что эта технология имеет сугубо практическое значение, но находится немало людей, готовых обвинить их во всех грехах — даже в приближении Апокалипсиса.

Технология, которой нет

Производства чипов для людей в России официально не существует — однако есть энтузиасты, которые за приемлемую сумму способны вживить имплант с "начинкой" каждому. Также его можно заказать из Америки или Китая. Проще всего поставить себе чип-ключ — такие продаются в готовом виде, и игла-инжектор легко вводит под кожу стеклянную капсулу размером два на 12 миллиметров. Есть импланты еще меньше — полтора на восемь, но биохакеры их не рекомендуют: чем меньше антенна, тем хуже работает чип. Процесс выглядит, как обычный укол. Наиболее удобное место для имплантации — между большим и указательным пальцами.
Чуть сложнее придется тем, кто хочет установить чип из банковской карты или проездного. Купить готовое изделие невозможно — придется поискать умельцев. Банковские карты нельзя скопировать: необходимо растворить пластиковый корпус, вытащить чип, поместить его в оболочку и имплантировать. Эта электроника крупнее "ключей" — загнать ее под кожу с помощью толстой иглы уже не удастся, нужна небольшая операция. И хотя через некоторое время подобный имплант неизбежно устареет (срок действия банковских карт обычно не превышает трех лет), да и снять наличные не получится, услуга пользуется спросом.
© Фото : из личного архива Владислава ЗайцеваИнжектор для имплантации чипа
Инжектор для имплантации чипа
© Фото : из личного архива Владислава Зайцева
Инжектор для имплантации чипа
В России, как и в других странах, повсеместно распространены чипы для животных — но к себе их применять все же не стоит. "Чипы для животных продаются свободно. Однако там антимиграционное покрытие — лучше покупать без него, чтобы чип не врос в ткани, иначе придется много вырезать. А так — они легко извлекаются, если нужно", — рассказывает москвич Виталий Барков, врач-гинеколог и обладатель двух чипов.

"Мы под колпаком"

Немало людей при мысли о чипировании испытывают ужас. Слежка, тотальный контроль частной жизни, даже "клеймо Антихриста" — вот ассоциации, которые порой вызывает эта технология.
Но биохакеры отмахиваются: в миф о слежке верят только невежественные люди, не представляющие, как все работает. Дело в том, что большую часть времени чип неактивен — у него нет собственного источника энергии, который мог бы обеспечить бесперебойную работу, да в этом и нет необходимости.
© Фото : из личного архива Владислава ЗайцеваГотовый к имплантации чип в корпусе
Готовы к имплантации чип в корпусе
© Фото : из личного архива Владислава Зайцева
Готовый к имплантации чип в корпусе
Так же, как, например, обычный пропуск на пластиковом носителе, он активируется в магнитном поле считывателя.
"Когда чип попадает в магнитное поле, электронный модуль выдает код. Дальше считыватель сопоставляет, есть ли этот номер в его базе, и открывает или не открывает дверь — это элементарно", — объясняет Барков.
"Мы давным-давно под колпаком. Взять хотя бы Googlе, который выдает рекламу на основании произнесенных слов. Если уж говорить о безопасности, то сначала нужно избавиться от телефона, что, в общем-то, невозможно в современном мире, — уверен биохакер. — У всех чипов очень маленький радиус действия — чтобы он сработал, его нужно вплотную подносить к считывателю".

"Набросилась с кулаками"

Головная боль людей с вживленными чипами — глубоко религиозные, которые считают технологичные импланты "печатью Антихриста". Так, обладателя нескольких имплантов Владислава Зайцева однажды обвинили в "приближении Апокалипсиса".
© Фото : из личного архива Владислава ЗайцеваВладислав Зайцев во время внедрения чипа
Владислав Зайцев во время внедрения чипа
© Фото : из личного архива Владислава Зайцева
Владислав Зайцев во время внедрения чипа
Несколько лет назад о Зайцеве узнала вся страна — он вживил в руку чип карты "Тройка". Но медийная известность принесла и неожиданные последствия. "Меня позвали на радиопрограмму, там же была одна православная женщина. Она на меня в прямом эфире набросилась с кулаками — побить не успела, оттащили. Сказала, что я пособник дьявола, приближаю Апокалипсис, что таких, как я, нужно убивать в младенчестве", — вспоминает Владислав.

"Ломаться там нечему"

У Виталия Баркова в каждой руке установлено по чипу. Один — ключ-карта от домашнего и офисного электронного замка. Второй — скорее на перспективу, чип такого типа можно будет использовать для платежных операций, но в России эта система еще не работает.

"Я хотел сделать доступ домой без ключей, чтобы не таскать их с собой, потом выяснилось, что на работе такой же тип считывателя. Оказалось очень удобно, не нужно носить ключ-карту. Это очень надежно, если только сам считыватель не выйдет из строя. А чип работает великолепно — там и ломаться нечему", — говорит он.

Свой первый набор (чип и инжектор для введения) Виталий заказал в Америке и попросил коллег-врачей помочь с установкой. "Следа нет, зажило быстро, чип же всего два миллиметра в диаметре. При надавливании его можно нащупать, но не болит, не мешает, при досмотре в аэропорту не срабатывает", — перечисляет Барков.
По его словам, технология постепенно развивается. Энтузиасты трудятся над разработками, которые позволят помещать на чип больше информации, а также увеличить дальность срабатывания. "Занимаются возможностью внесения электронного паспорта, медицинского полиса на такие носители. Это интересное направление. Я бы себе поставил такой чип", — размышляет биохакер.
© Фото : из личного архива Виталия БарковаВнедрение чипа
Внедрение чипа
© Фото : из личного архива Виталия Баркова
Внедрение чипа
Он любит новаторскую технологию исключительно за функциональность и не собирается ставить чипы, чтобы эпатировать публику. "Есть имплант со светодиодом: весь его функционал в том, что, когда подносишь к считывателю, он светится. Вау-эффект, не более. Такие игрушки, скорее всего, будут развиваться, но я не их сторонник".
Биохакер Владислав Зайцев также подчеркивает: чипы — исключительно утилитарная вещь.
"Я смог бы без них обойтись, это штука, которая упрощает жизнь, но не делает чего-то кардинального. Без мобильного телефона, ноутбука, мне будет трудно, а без чипов — нет. Техническая надежность у имплантов такая же, как у электроники на других носителях, никакой разницы нет, но они удобнее, потому что их нельзя потерять или забыть", — аргументирует он.

"Обращаются в основном за банковскими картами"

Несколько лет назад Зайцев увидел в продаже готовые наборы для имплантации чипов — раньше он не задумывался о биохакинге, однако это показалось ему интересным. Вот только цена кусалась, и Владислав решил, что смастерит все сам. Достать электронную начинку было несложно — надо было только подобрать для нее оболочку. Зайцев хотел наладить производство имплантов не только для себя, но и для других желающих.

"Я по образованию разработчик электроники, для меня это была привычная сфера. Мы начинали с Максимом Ямпольским, человеком, который занимается пирсингом, силиконовыми имплантами, татуировками, микродермалами. Я ему поставлял электронную начинку, а он из этого делал импланты и их ставил", — вспоминает собеседник.

Себе он вживил чип от "Тройки", потом — от банковской карты. Они крупнее крошечных "ключей" в стекле, поэтому ставить их сложнее. "Разрезается кожа, формируется карман для импланта, затем накладываются швы — небольшая операция. Занимает полчаса, заживает неделю или две".
© Фото : из личного архива Владислава ЗайцеваПосле операции
После операции
© Фото : из личного архива Владислава Зайцева
После операции
Сейчас к Владиславу регулярно обращаются по поводу имплантов — чаще всего просят "вшить" банковскую карту. У Зайцева и его единомышленников для этого уже отработана технология.
"Карты защищены — их нельзя скопировать. Внутри стоит криптопроцессор — он хранит в себе ключ, который не вытащить. Но можно извлечь сам чип. Нужно растворить карточку, взять чип, сделать на его основе имплант — и так обойти проблему", — уточняет Зайцев. После извлечения электроники ее заливают биосовместимым силиконом — и можно внедрять.
© Фото : из личного архива Владислава ЗайцеваИзвлечение чипа банковской карты из пластикового корпуса
Извлечение чипа банковской карты из пластикового корпуса
© Фото : из личного архива Владислава Зайцева
Извлечение чипа банковской карты из пластикового корпуса
Правда, своим имплантом банковской карты Владислав не пользуется: "Это грустная история — я поставил карточку банка, у которого спустя полгода отозвали лицензию". Кроме платежного чипа, у него под кожей сейчас два "ключа" от офиса. "Тройку" Зайцев уже удалил.
"Когда я ходил с проездным и банковской картой, это заметили, по-моему, два человека: тетечка из будки метро и кассир в супермаркете", — говорит он.
Некоторое время на кончике пальца у Владислава был магнит — сейчас его уже нет. "На мне обкатывали технологию. Оказалось, надо шить специальной техникой, иначе ткани постепенно выталкивают магнит наружу. Пришлось удалить".
"Сейчас много готовых имплантов, но кастомные, из банковских карт, мы делаем сами. Разрабатываем "железо", заливаем в биосовместимый силикон и ставим людям. Обращаются несколько раз в месяц. У нас есть планы сделать интерфейс общения с компьютером, который позволял бы читать сообщения, приходящие на компьютер или телефон, кожей. Интересная разработка, хотелось бы попробовать", — делится планами Владислав.
В ближайшем будущем он хочет заменить чип банковской карты на рабочий и снова вставить в палец магнит.
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