Для министров Зеленский — "пустое место". Почему он их не уволит

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. На фоне скандала с "прослушкой" премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. В опубликованных записях глава кабмина говорит о "примитивном понимании" экономики у Владимира Зеленского и о "тумане" в голове президента. Но, вероятнее всего, Гончарук останется на посту.

Игра в отставку

Премьер пытался оправдаться. Он называл выложенные в Сети аудиоролики "смонтированными из фрагментов записей совещаний в правительстве". "Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента. Но это неправда", — убеждал Гончарук.

Глава кабмина пытался заверить, что предельно лоялен Зеленскому. И даже пошел на радикальный шаг: "Чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его руководителю страны с правом внесения в парламент". Решение о судьбе премьера должна принимать Верховная рада, где большинство составляет партия Зеленского "Слуга народа".

Лидер фракции "зеленых" (от фамилии Зеленского. — Прим. ред.) Давид Арахамия предрек, что правительство Гончарука продолжит работу, так как премьер сможет договориться с президентом. "Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на переправе не меняют. Мы — команда, и у нас нет подковерных договоренностей", — сообщил он журналистам.

Депутаты сошлись во мнении, что заявление об отставке премьера — игра на публику. По Конституции глава кабмина должен был подавать соответствующий документ в парламент, а не в офис президента. По словам депутата Рады Максима Бужанского, Гончарук с трибуны парламента солгал. "Это ложь, спикер подтверждает, что заявления (в Раде) нет", — написал парламентарий в социальной сети.

"Смотри, Вова!"

Аудиоролики, из-за которых разгорелся политический скандал, появились в Сети в середине января. Хотя были записаны, судя по всему, еще в декабре. В первом из них несколько человек, чьи голоса похожи на речь Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и зампредседателя Нацбанка Екатерину Рожкову, обсуждают, как объяснить Зеленскому, почему укрепляется гривна и откуда взялся дефицит бюджета.

В ходе дискуссии "Гончарук" произносит такую фразу: "У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов". Далее он поясняет, что если собеседники не вложат в голову президента объяснения, то там "у него будет пустое место". В довершение "Гончарук" признается, что он тоже "полный профан в экономике".

Во второй части голосом "Гончарука" озвучиваются опасения, что "соросят" (правительство Украины часто называют ставленниками структур американского финансиста Джорджа Сороса) обвинят в том, что те "ухандохали экономику". "Пришли "соросята", и экономика растет — два (процента ВВП. — Прим. ред.), и вниз. И ничего никому не докажешь", — говорится в записи.

"Это все создает ощущение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у вас его реально нет", — упрекает собеседниц "Гончарук".

В третьей части записей "премьер" находит удачное объяснение для Зеленского: "Смотри, Вова, то, что сейчас курс (гривны) меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом". Но собеседница "Гончарука" (вероятно, Маркарова) парирует: "Не факт".

"Соросята" и "грантоеды"

Скандал с аудиороликами — не единственный за последнее время. Предыдущий был связан с тем, что членам правительства, которое работает лишь несколько месяцев, уже выписали огромные премии.

Гончарук подвергается нападкам даже со стороны партии президента "Слуга народа", так как причисляется к "соросятам". Самым ярким их представителем считается Максим Нефедов — глава Государственной таможенной службы. Он работал в инвестиционной компании, партнером которой числился Сорос, был одним из создателей системы государственных закупок ProZorro, работал замминистра экономического развития и торговли при предыдущем президенте Петре Порошенко. Нефедов, как и многие "соросята", причисляется также к группе влияния Виктора Пинчука.

Украинское издание "Страна" недавно обнародовало докладную записку Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что спецслужба еще при Порошенко собрала достаточно доказательств злоупотреблений со стороны Нефедова. Но тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко не дал делу хода.

"Грантоедами" в правительстве также считают министра энергетики Алексея Оржеля, министра юстиции Дениса Малюську. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка до прихода в команду Зеленского поработал в фонде Transparency International и в Министерстве юстиции, при Петре Порошенко был заместителем главы этого ведомства.

Два "гейта"

В 2000 году глава Социалистической партии Украины Александр Мороз опубликовал "пленки Мельниченко". На них некто (предположительно, Леонид Кучма) отдает приказ ликвидировать журналиста Георгия Гонгадзе. Сделавшего тайные записи майора Государственной охраны Николая Мельниченко заранее эвакуировали в США при помощи сотрудников американского посольства. Считается, что эти события, прозванные Кучмагейтом, помешали тогдашнему президенту переизбраться на новый срок.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев полагает, что сравнивать две истории нельзя, так как первая была трагической, а скандал вокруг премьера — скорее комедийный. "У нас в роли премьера нанятый актер. Он исполняет номер, как и все остальные. А с чисто политической точки зрения — Гончарука не Зеленский ставил, не Зеленскому его и снимать. Из "прослушек" мы узнали, что премьер — профан не только в экономике, но и в юриспруденции: заявление об увольнении понес президенту, а не в Раду. Но для президента есть проблема: если он оставит Гончарука, то разделит груз непопулярности премьера, снимет — поссорится с Западом и "соросятней" внутри страны", — говорит собеседник РИА Новости.

На его взгляд, привести к отставке кабинета министров Украины может только провал земельной реформы. "Тогда досрочные выборы в Раду уже осенью 2020-го станут реальностью, а как-то выстроенная Зеленским вертикаль власти посыплется, придется начинать все сначала", — дополняет Золотарев.

"Грантоеды — это неономенклатура, меняется власть, режим, а они остаются. Прыгают с ветки на ветку одни и те же люди при Януковиче, при Порошенко, при Зеленском, они же будут при следующем президенте, — считает директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — Скандал показывает, какова моральная атмосфера в коридорах власти, — прибор для записи лежал в сумке у кого-то из присутствовавших. Люди записывают друг друга, провоцируют разборки".