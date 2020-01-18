Опасный интим. Для каких людей близость смертельна

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным американских исследователей, в США от аллергии, возникающей во время интимной близости, страдает до 40 тысяч женщин. Речь чаще всего идет о реакции на вещества, содержащиеся в физиологических жидкостях. В результате вместо удовольствия партнерши получают крапивницу, отеки, головокружение, проблемы с дыханием и даже анафилактический шок — состояние, опасное для жизни.

Половая несовместимость

В прошлом году стало известно как минимум о двух людях, которые едва не погибли из-за аллергической реакции, возникшей после секса. В марте 32-летняя испанка после близости попала в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, отеки, резкое падение артериального давления. Ее состояние врачам удалось стабилизировать только через шесть часов после обращения в госпиталь.

В ноябре с похожими симптомами в клинику поступила 46-летняя американка. Кроме проблем с дыханием, сильного зуда и падения артериального давления, у нее наблюдались рвота и диарея — настолько сильные, что врачи сначала заподозрили сепсис. Однако лабораторные тесты показали, что инфекция ни при чем. Ее состояние — результат анафилактического шока, возникшего после встречи с аллергеном. Учитывая, что женщина не ела накануне незнакомую пищу, а первые симптомы появились сразу после секса с мужем, медики решили, что именно близость могла спровоцировать столь сильную реакцию организма.

В обоих описанных случаях причиной аллергии оказались антибиотики, содержащиеся в семенной жидкости партнеров. Так, молодой человек первой пациентки перед сексом принял амоксициллин, который ему прописали от ушной инфекции. А муж американки лечился пенициллином в то время, когда между ними случилась близость.

Продукты против секса

Десять лет назад случай аллергии на партнера описали и британские исследователи. Речь шла о 20-летней девушке, которая после секса практически вся покрылась сыпью. Виноваты оказались бразильские орехи, которые парень съел перед встречей с любимой.

Это удалось доказать экспериментально. У молодого человека взяли пробы спермы — натощак и через два с половиной часа после того, как он съел четыре бразильских ореха. Оба образца нанесли на кожу пациентки. В первом случае ничего не произошло, вторая проба вызвала аллергическую реакцию — место нанесения покраснело и покрылось сыпью.

Аналогичный случай, только из-за грецких орехов, упоминают индийские аллергологи. Также именно с пищей ученые склонны связывать случай американки, у которой диагностировали аллергию на пот и сперму мужа и пот ее двух сыновей. Дело в том, что ранее у пациентки обнаружили аллергию на зеленые овощи и она исключила их из своего рациона. Между тем ее супруг себя в еде не ограничивал, и пищевые аллергены, содержащиеся в овощах, вполне могли попасть в его семенную жидкость. А она, в свою очередь, вызывала сильную аллергическую реакцию во время секса или же при попадании на кожу. Похожим образом на организм мог действовать пот мужа и детей, когда он оказывался на ее теле.

Интересно, что аллергия у пациентки возникала в ответ на сперму и других мужчин (ученые провели серию кожных тестов), но не такая сильная. Впрочем, довести исследования до ума медики так и не смогли — женщина развелась с мужем и вышла из эксперимента.

Иммунитет запутался

Иногда аллергическая реакция действительно возникает на партнера — точнее, на белки, содержащиеся в его сперме. Ученые еще до конца не разобрались, какие именно, но одним из возможных виновников считают простатический специфический антиген (ПСА). Он по структуре на 70 процентов совпадает с простатическим калликреином, который присутствует в моче и эпителии собак и способен вызывать аллергию на этих животных.

В 2012 году австрийские иммунологи описали случай 25-летней девушки, у которой каждый раз после интимной близости слезились глаза, появлялась сыпь и возникали проблемы с дыханием. Тесты подтвердили аллергию на собачью перхоть (в медицинских документах этот диагноз указывался и ранее) и мужскую сперму. Исследователи предположили, что из-за схожести структур иммунная система пациентки могла спутать человеческий ПСА и животный белок, поэтому секс провоцировал такую бурную реакцию организма.

Работа американских исследователей частично подтверждает эти предположения. Они протестировали 165 женщин с установленной аллергией на семенную жидкость и обнаружили, что заболевания сильнее проявляются у пациенток с непереносимостью собачьей шерсти. По мнению ученых, единственный метод решить проблему — воздержание или использование презерватива.