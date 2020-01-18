Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере

"А я смотрю издалека на шоу и жду, когда же вы уже начнете свою войнушку", — зачитывает текст рэпер.

В мае 2017 года на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт, в результате которого погибло 22 человека и были ранены 120. В течение года певица не общалась с журналистами и приходила в себя после трагедии.