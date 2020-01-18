Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пользователи осудили в сети американского рэпера Эминема за трек Unaccommodating из его нового альбома "Music to be murdered by", в котором он шутит про теракт в Манчестере, произошедший на концерте Арианы Гранде, сообщает Entertainment Tonight.
"А я смотрю издалека на шоу и жду, когда же вы уже начнете свою войнушку", — зачитывает текст рэпер.
Пользователи возмутились словами в песне и начали писать комментарии с критикой, обращаясь к исполнителю.
"Противно от того, что у него хватило смелости высмеивать взрывы на концерте Арианы Гранде", — написала @omgmandii.
"Эта песня показывает, насколько вы лишены таланта", — присоединился к обсуждению @Therealsidsnot.
"Эминем, похоже, никогда не покидает свой дом. Иначе, почему он сейчас решил говорить об этой трагедии? Это было почти 3 года назад! И тот факт, что ему все еще приходится выпускать подобные материалы, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории, разочаровывает", — прокомментировал @akhilnova.
"До тошноты неприятно, что позволяет Эминем в новом альбоме", — заявила @drac0rla.
Рэпер пока никак не отреагировал на критику.
В мае 2017 года на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт, в результате которого погибло 22 человека и были ранены 120. В течение года певица не общалась с журналистами и приходила в себя после трагедии.
Вчера, 12:12КультураЭминем выпустил новый альбом и клип