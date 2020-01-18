В США немецкая овчарка родила щенка лимонного цвета по кличке Халк

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Северной Каролине белая немецкая овчарка родила желто-зеленого щенка, сообщает Upi.
Шана Стамей рассказала, что ее собака родила восемь щенков. И четвертый в помете получился необычного окраса — светло-зеленого. Поэтому его назвали Халком в честь известного супергероя зеленого цвета.
Ветеринар Сюзанна Чанчулли сказала, что щенки рождаются зелеными из-за большого количества желчи в кишечнике эмбриона. Со временем Халк побелеет. В комментариях под постом Стамей в соцсети пользователи отметили, что цвет шерсти малыша ближе к желтому, нежели к зеленому.
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