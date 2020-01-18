В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Турции отели будут обязаны указывать все основные ингредиенты блюд и подаваемых напитков, сообщает АТОР.

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда. При подаче алкогольных напитков, например, коктейлей, необходимо отметить присутствие в их составе этилового спирта и всех ингредиентов.

В Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) объяснили, что для каждого блюда будет подготовлена информация о его названии, составе, калорийности, сроке годности и ингредиентах, способных вызвать аллергию или непереносимость.

В частности, представители турбизнеса указали группы продуктов, о которых они будут предупреждать туристов отдельно:

— Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки. Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки. — Ракообразные и их продукты Ракообразные и их продукты — Яйца и яичные продукты Яйца и яичные продукты — Рыба и рыбные продукты Рыба и рыбные продукты — Арахис и продукты из арахиса Арахис и продукты из арахиса — Соя и соевые продукты Соя и соевые продукты — Молоко и молочные продукты, включая лактозу Молоко и молочные продукты, включая лактозу — Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия — Сельдерей и продукты из сельдерея Сельдерей и продукты из сельдерея — Горчица и горчичные продукты Горчица и горчичные продукты — кунжут (семена) и продукты переработки кунжут (семена) и продукты переработки — Диоксид серы и сульфиты Диоксид серы и сульфиты — Люпин и продукты люпина Люпин и продукты люпина — Моллюски и их продукты Моллюски и их продукты