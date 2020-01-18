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Туризм
2020-01-18T22:06+0300
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В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд
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РИА Новости

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

22:06 18.01.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаУжин в японском ресторане отеля Lujo Bodrum
Ужин в японском ресторане отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Турции отели будут обязаны указывать все основные ингредиенты блюд и подаваемых напитков, сообщает АТОР.
В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда. При подаче алкогольных напитков, например, коктейлей, необходимо отметить присутствие в их составе этилового спирта и всех ингредиентов.
В Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) объяснили, что для каждого блюда будет подготовлена информация о его названии, составе, калорийности, сроке годности и ингредиентах, способных вызвать аллергию или непереносимость.
В частности, представители турбизнеса указали группы продуктов, о которых они будут предупреждать туристов отдельно:
Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки.
Ракообразные и их продукты
Яйца и яичные продукты
Рыба и рыбные продукты
Арахис и продукты из арахиса
Соя и соевые продукты
Молоко и молочные продукты, включая лактозу
Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия
Сельдерей и продукты из сельдерея
Горчица и горчичные продукты
кунжут (семена) и продукты переработки
Диоксид серы и сульфиты
Люпин и продукты люпина
Моллюски и их продукты
Как отмечают в TÜROB, информация по аллергенам должна быть заметной, так что отелям рекомендуется в зоне буфета или на "шведском столе", размещать специальные плакаты, которые должны привлекать внимание. Состав должен быть указан на разных языках, при этом турецкий является обязательным.
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