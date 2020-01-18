На Шри-Ланке пассажир не смог провести в ручной клади 200 скорпионов

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В аэропорту Шри-Ланки на 550 долларов оштрафовали китайца, который попытался провезти в ручной клади 200 ядовитых скорпионов, сообщает Fox News.
Мужчина хотел вывезти их в Китай, но во время проверки безопасности живую "контрабанду" нашли сотрудники аэропорта. Скорпионы сидели в пластиковых контейнерах, укомплектованных в сумку.
Чиновники Шри-Ланки полагают, что пассажир хотел добывать яд из скорпионов и продавать в Китае. Туриста оштрафовали на 550 долларов и отпустили на его рейс.
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