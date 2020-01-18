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Туризм
2020-01-18T02:21+0300
https://ria.ru/20200118/1563547279.html
На Шри-Ланке пассажир не смог провести в ручной клади 200 скорпионов
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РИА Новости

На Шри-Ланке пассажир не смог провести в ручной клади 200 скорпионов

02:21 18.01.2020
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© Фото : Sri Lanka CustomsСкорпионы, обнаруженные таможенниками Шри-Ланки в ручной клади пассажира в аэропорту Бандаранаике
Скорпионы, обнаруженные таможенниками Шри-Ланки в ручной клади пассажира в аэропорту Бандаранаике
© Фото : Sri Lanka Customs
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В аэропорту Шри-Ланки на 550 долларов оштрафовали китайца, который попытался провезти в ручной клади 200 ядовитых скорпионов, сообщает Fox News.
Мужчина хотел вывезти их в Китай, но во время проверки безопасности живую "контрабанду" нашли сотрудники аэропорта. Скорпионы сидели в пластиковых контейнерах, укомплектованных в сумку.
Чиновники Шри-Ланки полагают, что пассажир хотел добывать яд из скорпионов и продавать в Китае. Туриста оштрафовали на 550 долларов и отпустили на его рейс.
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