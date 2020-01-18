Охота на крупную птицу: как немецкие самолеты сбивали из винтовок

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Андрей Коц. В начале Великой Отечественной немцы практически безраздельно господствовали в воздухе. Советскому Союзу остро не хватало истребителей, обученных летчиков и средств ПВО. В роли зениток зачастую выступали красноармейцы с трехлинейками и ручными пулеметами. За годы войны пехота уничтожила винтовочным огнем не один десяток самолетов люфтваффе. О том, как это удавалось, — в материале РИА Новости.

Вопрос везения

В первый же день войны защитники Брестской крепости сбили немецкий самолет из ручного пулемета ДП, казалось бы, абсолютно не приспособленного для стрельбы по воздушным целям.

Дальше — больше: в донесении начальника политуправления Юго-Западного фронта руководителю Главного политуправления Красной армии от 20 августа 1941-го говорится: "На днях во время ожесточенного боя на подступах к Киеву летал на бреющем полете немецкий истребитель Ме-109. Находящиеся в этом районе пять бойцов 22-й комендатуры 21-го района авиационного базирования под командованием младшего лейтенанта Броварова открыли залпом винтовочный огонь, которым и подбили его. Фашистский стервятник вынужден был совершить посадку в районе киевского аэродрома. Летчик задержан".

Надо понимать, что скорость "Мессершмитта" у земли, в зависимости от модификации, составляет от 410 до 540 километров в час. Попасть в такую цель из винтовки — хоть в лоб, хоть вдогон — задача крайне нетривиальная и требует, кроме мастерства стрелка, изрядной доли везения.

Чаще вражеские самолеты поражали залповым огнем нескольких пехотинцев. Гвардии полковник Евгений Игнатович в книге воспоминаний "Зенитное братство Севастополя" писал о событиях конца мая 1942-го: "Трижды в тот день налетали фашисты. <...> На первых порах при массированных налетах мы укрывались в "лисьих норах" и щелях. <...> Cтоило очередному пикировщику снизиться и приблизиться, как его тут же пытались достать из обычных винтовок. В дело включился комиссар Лебедев: "Кто же так бьет? Нужны расчет и слаженность. Расчету надо поучиться у зенитчиков. Они точно знают, куда и когда стрелять, какое взять упреждение".

Игнатовичу понравилась задумка Лебедева, и он научил своих бойцов рассчитывать необходимое упреждение. И вскоре после дружного и меткого винтовочного залпа неподалеку рухнул "Юнкерс-87". Конечно, крупного счета "охотники", как тогда окрестили стрелков, не достигли. Но в последующие дни еще два подбитых пикировщика отвернули, так и не отбомбившись.

Выцелить "мессер"

Помимо винтовок Мосина, советские пехотинцы с успехом применяли против немецких самолетов противотанковые ружья. Так, при обороне Севастополя командир 533-й батареи малокалиберных пушек старший лейтенант Георгий Валовик, взяв два ПТР, оставшихся от убитых бронебойщиков, вооружил ими подносчиков своей батареи и объяснил основы стрельбы. В первом же бою удалось сбить два вражеских самолета.

Газета "Красная звезда" 14 марта 1942-го сообщила о подвиге младшего лейтенанта Бамбаля, воевавшего на Ленинградском фронте: "Дело было так. Над расположением одной части, которая готовилась к наступлению, появился немецкий разведчик-корректировщик. Он кружил в небесах, изредка обстреливал бойцов из пулемета, сбрасывал мелкие бомбы. По-видимому, фашистский летчик разведывал наши боевые порядки, прощупывал систему артиллерийского огня. Младший лейтенант Бамбаль зарядил винтовку бронебойными пулями и стал стрелять, тщательно прицеливаясь и не забывая о необходимом упреждении. Уже после второго выстрела самолет неуклюже закувыркался в воздухе и пошел вниз. В кабине был найден труп убитого летчика. Пуля угодила фашисту в голову".

Командование РККА попыталось систематизировать полученный в боях опыт. В 1942-м Воениздат НКО СССР издал наставление для красноармейцев "Как стрелять из винтовок и ручных пулеметов по вражеским самолетам и парашютистам". На его страницах в трех проекциях изображены три наиболее часто встречавшихся типа немецких машин — "Мессершмитт-109", "Юнкерс-88" и "Хейнкель-111".

Огонь по целям предписывалось открывать с расстояния не более 500 метров. Самыми удобными для поражения вражеского самолета считались моменты, когда он пикировал на стрелка или, напротив, выходил из пикирования. Кроме того, в наставлении разместили таблицу для взятия упреждения при стрельбе по разным типам самолетов на разных дистанциях. Так, для поражения "Мессершмитта" с расстояния в 500 метров нужно было целиться на десять корпусов перед ним.

Подход врага

Стоит отметить, что немцы сбивали самолеты из стрелкового оружия гораздо реже. Немецкий военный историк, офицер вермахта и генерал-майор бундесвера Эйке Миддельдорф после войны написал книгу "Русская кампания: тактика и вооружение", в которой отметил, что немецкие солдаты при налетах советской авиации предпочитали прятаться в укрытиях. Русские же в этой ситуации всегда огрызались, открывая стрельбу. Историк оценил этот подход и предложил взять его на вооружение немецкой армии в будущем.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин Бойцы Советской армии ведут огонь по вражеским самолетам. Крымский фронт, апрель-май 1942 год © РИА Новости / Анатолий Гаранин Бойцы Советской армии ведут огонь по вражеским самолетам. Крымский фронт, апрель-май 1942 год

"Огонь по воздушным целям из стрелкового оружия в ту войну почти не практиковался, — писал Миддельдорф. — Рядового солдата трудно было убедить в необходимости такой стрельбы — удача была редкой. Русские же вели огонь по немецким самолетам из всего, что стреляет. Хотя самолеты сбивались редко, все же они часто получали повреждения, на устранение которых уходило несколько дней. Кроме того, на экипаж оказывает сильное моральное воздействие сознание того, что при каждом боевом вылете он попадает под огонь противника со всех сторон. Поэтому стрельбу по самолетам из винтовок и пулеметов необходимо вести всем, если только это не демаскирует расположения войск на переднем крае или в оборонительной полосе и если это не отвлекает от выполнения главной задачи по ведению боя с наземным противником".