Играть необязательно: десять самых странных фортепиано и роялей в мире

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Бартоломео Кристофори изобрел фортепиано в 1700-х годах. Он и предположить не мог, во что смогут превратить его изобретение. Детский конструктор, перья и даже морские рыбки - из чего делают и чем украшают самые странные клавишные инструменты в мире - в материале РИА Новости.

Круглый синтезатор Брокетта Парсонса

Круглый синтезатор изобрел Брокетт Парсонс, пианист в команде Леди Гаги с 2010 года. Его инструмент состоит из 294 клавиш — что в три раза больше, чем у стандартного фортепиано. Высота и наклон регулируются, а еще есть подсветка.

С таким инструментом шоу поп-звезды выглядят еще эффектнее.

Рояль — лестница

В одном из зданий Ханчжоу (Китай) установили лестницу, ступени которой сделаны в форме клавиатуры. Под ногами они издают звуки фортепиано. Поэтому многие предпочитают ходить пешком, а не пользоваться эскалатором, который расположен параллельно для удобства.

Рояль из будущего

Как думаете, все фортепиано будут выглядеть так в будущем?

Клавиатура в форме полукруга — бывает и такое

Увидеть рояль с полукруглой клавиатурой, который разработал мастер одной из старейших фирм по производству фортепиано в мире, можно в Музее истории музыки в Будапеште.

Гигантское плоское пианино

А вы "Черную пантеру" сыграть могли бы на гигантском фортепиано, да еще и ногами? Участники из итальянского ансамбля il Grande Piano могут.

Они выступают в разных городах мира, куда привозят с собой огромную клавиатуру, которую устанавливают на земле и удивляют прохожих необычным исполнением известных мелодий.

Инструмент, который сделал великий органный мастер

Этот миниатюрный инструмент, украшенный резьбой по дереву и росписью, в 1780-1785 годах сделал австрийский мастер Франц Ксавер Кристоф (Franz Xaver Christoph).

Рояль Леди Гаги

Поп-звезда любит не только носить платья из перьев, но и украшать ими музыкальные инструменты. Так, во время одного из выступлений, она прикрепила к своему роялю крылья ангела.

Фортепиано, которое совмещает любовь к рыбкам и музыке

Если вы давно хотите, чтобы дома стоял и аквариум, и фортепиано, а места не хватает, то такой инструмент поможет решить эту проблему.

Мини-рояль из детского конструктора

На рояле, который собрал почти из трех тысяч деталей детского конструктора преподаватель музыки Донни Чен, не получится поиграть — звук он не издает, но зато, его можно превратить в бэтмобиль или во что-то совершенно другое.

Пианино-медведь