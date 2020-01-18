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Туризм
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В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика
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РИА Новости

В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика

17:27 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПродавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе
Продавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. С 2020 года на двух египетских курортах Красного моря запретили использовать пакеты и посуду из неразлагаемых материалов, сообщает АТОР.
В Шарм-эш-Шейхе рестораны, магазины, аптеки и рынки теперь не могут предлагать покупателям упаковку и столовые приборы из пластика. Его нельзя использовать и при обслуживании туристов во время экскурсий и морских прогулок. Правда, разрешены пластиковые пакеты для сбора строительного мусора.
Ранее подобные меры были введены и на египетском курорте Дахаб.
На пляжах израильского Эйлата также с 2020 года запрещено использовать одноразовую посуду и тару из любого материала, включая пластик, алюминий, картон и бумагу, которые не предназначены для повторного применения. Нарушителям экологической дисциплины грозит штраф до 730 шекелей (около 210 долларов).
По оценке израильских экологов, источником не менее 60 процентов отходов на местных пляжах являются туристы, которые "безответственно оставляют за собой мусор, включая бутылки, одноразовую посуду, полиэтиленовые пакеты и окурки".
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Между тем в Хургаде, где подобный запрет был введен летом 2019 года, "вредные" пакеты вернулись в оборот.
У местных властей закончился запас бумажных и тканевых сумок, закупленных на деньги спонсоров, говорят эксперты. Эта "биотара", как альтернатива пластику, бесплатно распространялась в магазинах и на рынках, особенно во время показательных экологических акций. В январе городские власти прекратили проверки магазинов и перестали взимать штрафы за использование неразлагаемых пакетов, введенные в августе прошлого года.
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