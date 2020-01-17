Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
"В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа… Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", - рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.
Он признал, что теперь после остановки разработок "уйдут годы на восстановление", и призвал ускорить этот процесс, чего, по его словам, пока не делается.
28 декабря 2019, 13:23Новое оружие РоссииСкорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил факт разработки гиперзвукового оружия.
Единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием, - Россия. В прошлом году президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
В октябре 2019 года Путин отметил, что что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в России будет уже более новое оружие, ученые работают над этим.