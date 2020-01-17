Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

"В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа… Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", - рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.