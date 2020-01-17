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В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
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РИА Новости

В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка

23:58 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Ростовской области, в результате медицинская помощь потребовалась шести людям, из них четверо - дети, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 17.50 мск пятницы на 68 километре автодороги станица Обливская - станица Каргинская.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при совершении обгона не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110", - говорится в сообщении. В результате столкновения ВАЗ-2110 съехал в кювет и опрокинулся.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗ-2110 - 1985 и 2012 годов рождения (девочка). Также троим несовершеннолетним пассажирам ВАЗ-2110 - 2002 года (девочка), 2006 (мальчик) и 2019 (мальчик) - была оказана разовая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
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МВД РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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