В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при совершении обгона не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110", - говорится в сообщении. В результате столкновения ВАЗ-2110 съехал в кювет и опрокинулся.