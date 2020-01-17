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Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
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РИА Новости

Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы

23:37 17.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Академика Сахарова 1 февраля "против проекта конституционной реформы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию, включая усиление роли парламента, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.
В пресс-службе департамента региональной безопасности рассказали, что в правительство Москвы от группы граждан поступило уведомление о намерении провести 1 февраля 2020 года митинг на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 10 тысяч человек.
"Органами власти города Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга с целью "выступление против проекта конституционной реформы" с участием до 10 тысяч человек на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9", - рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что о согласовании мероприятия организаторы проинформированы. При этом в пресс-службе не уточнили, кто является организатором.
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