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Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
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РИА Новости

Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США

23:28 17.01.2020
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© РИА НовостиЗадержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Дело российского компьютерщика Алексея Буркова в США причислили к "крупным", пострадавших планируют искать на сайте минюста страны, говорится в документах суда.
"Из-за неопределенности с тем, кем являются все потенциальные жертвы, а также из-за большого числа потенциальных жертв гособвинение будет использовать с разрешения суда вебсайт минюста для крупных дел, чтобы перенаправить пострадавших на специальный сайт, где будут вывешиваться все требующиеся уведомления", - предложило обвинение судье Ти Эс Салливану.
Кроме того, минюст распространит пресс-релиз для потенциальных жертв. После приговора уведомлением жертв будет заниматься Управление тюрем США.
Обвинение пояснило, что от действий Буркова пострадали обладатели 150 тысяч кредитных карт. Буркова подозревают в создании биржи украденных номеров кредиток Cardplanet. В делах такого рода потребители, как правило, не знают, кто именно взломал их карту и куда обращаться с требованием возмещения ущерба, если подозреваемого удастся арестовать.
Алексей Бурков
12 ноября 2019, 21:00
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Как ожидается, суд примет предложение обвинения.
Также суд подтвердил в пятницу слова адвоката Буркова Грегори Стэмбо, который заявил накануне РИА Новости, что его подзащитный намерен признать себя виновным по части обвинений. Слушание, на котором Бурков должен заявить о своей ответственности за вменяемые ему преступления, назначено на 23 января.
Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в США.
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Алексей БурковСШАИзраильВ мире
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