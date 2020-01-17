Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Дело российского компьютерщика Дело российского компьютерщика Алексея Буркова США причислили к "крупным", пострадавших планируют искать на сайте минюста страны, говорится в документах суда.

"Из-за неопределенности с тем, кем являются все потенциальные жертвы, а также из-за большого числа потенциальных жертв гособвинение будет использовать с разрешения суда вебсайт минюста для крупных дел, чтобы перенаправить пострадавших на специальный сайт, где будут вывешиваться все требующиеся уведомления", - предложило обвинение судье Ти Эс Салливану.

Кроме того, минюст распространит пресс-релиз для потенциальных жертв. После приговора уведомлением жертв будет заниматься Управление тюрем США.

Обвинение пояснило, что от действий Буркова пострадали обладатели 150 тысяч кредитных карт. Буркова подозревают в создании биржи украденных номеров кредиток Cardplanet. В делах такого рода потребители, как правило, не знают, кто именно взломал их карту и куда обращаться с требованием возмещения ущерба, если подозреваемого удастся арестовать.

Как ожидается, суд примет предложение обвинения.

Также суд подтвердил в пятницу слова адвоката Буркова Грегори Стэмбо, который заявил накануне РИА Новости, что его подзащитный намерен признать себя виновным по части обвинений. Слушание, на котором Бурков должен заявить о своей ответственности за вменяемые ему преступления, назначено на 23 января.