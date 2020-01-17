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Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
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РИА Новости

Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав

23:23 17.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 17 янв – РИА Новости. От имени малолетних детей россиянина Александра Винника, арестованного в Греции 30 месяцев назад, подана жалоба в суд Греции на нарушение их прав, сообщил адвокат Тимофей Мусатов российским журналистам.
По его словам, жалоба подана с целью помешать экстрадиции Винника во Францию и в США, поскольку адвокаты считают, что в эти выходные Греция незаконно выдаст россиянина.
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Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми - трех и шести лет. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Франция также обвиняет Винника в киберпреступлениях. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США и Франции, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений. 20 декабря, стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию, которая также добивается его выдачи. Винник с 20 декабря объявил голодовку протеста.
Адвокаты обжаловали решение в высший административный суд – Госсовет, который 10 января провел формальные слушания и дал срок до 16 января для предоставления документов по делу.
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"С моей точки зрения, решение Госсовета могут принять сегодня, и после него экстрадировать Александра, несмотря на то, что вчера была подана дополнительная жалоба со стороны детей Александра в связи с нарушением их прав. По процессу принятие жалобы позволяет до ее рассмотрения экстрадицию придержать. Я считаю, что на эти выходные запланировали вывоз Винника из Греции", - сказал Мусатов.
По его словам, значительно усилена охрана отделения больницы, где в одиночной камере содержится Винник.
"Сегодня мать Александра Винника, которая приехала с ним попрощаться, не допустили к нему. Это беспрецедентно – мать не допустили к сыну, она приехала из другой страны, и было разрешение на свидание. Ссылалась охрана на конкретного генерала. Постфактум, когда она уже покинула территорию больницы и уехала в аэропорт, так и не увидев сына, были принесены охранниками личные извинения, сказано, что они очень сожалеют о данной ситуации, но ничего не могут сделать против приказа вышестоящего начальства", - сказал Мусатов.
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По его мнению, охрана Винника усилена в связи с его предстоящей экстрадицией.
"Выставлены дополнительные полицейские силы, спецназ выставлен вокруг больницы. То, я что я сегодня увидел в больнице, - это очевидно прямо, что приехала группа, которая готова его вывезти в любую секунду. Там было всегда 12-15 человек внутренней охраны, плюс к этому сейчас внешняя охрана, это спецназ, вооруженный гранатами, автоматами, всем. Меня постоянно сопровождали трое, плюс контролируются все входы-выходы в больницу. Везде вооруженный до зубов спецназ, и это касается именно Винника. Все совсем серьезно", - сказал адвокат.
Мусатов считает, что судьба Александра Винника сейчас зависит от позиции Российской Федерации, и ожидалась подача жалобы со стороны РФ.
"Ожидаемой сегодня со стороны Российской Федерации кассационной жалобы на решение о выдаче Винника не было. Россия тем самым должна была заявить свое участие в деле, поскольку вчера был последний день представления документов. Защитой эти документы были предоставлены", - сказал адвокат.
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"Сейчас Александр Винник, который на протяжении 30 месяцев своей упорной борьбы за возвращение в Россию претерпел множество лишений, невзгод, пыток, конечно же, вправе рассчитывать на то, что Российская Федерация выскажет свое процессуальное мнение в Госсовете", - заявил он.
Мусатов заявил, что Винник не намерен отказываться от борьбы.
"Он считает, что его лично собираются использовать в информационной войне против России. Он не хочет, чтобы подобное было возможно и объявил голодовку, сказал, что "я туда живым не уеду". Он искренне верит в свою страну и готов за нее страдать вплоть до смерти. Это его позиция, она, может быть, выглядит немножко наивно, непривычно для сегодняшнего мира, но это так", - сказал адвокат.
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