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Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
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РИА Новости

Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС

23:22 17.01.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
КАИР, 17 янв - РИА Новости. Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи для защиты чиновников из правительства национального согласия Файеза Сарраджа, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
"Турецкий спецназ прибыл в Триполи для охраны чиновников из ПНС", - сообщает телеканал на странице в Twitter.
В конце ноября 2019 года Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. Об отправке сил на помощь Сарраджу Тайип Эрдоган также заявлял накануне 16 января.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января пройдет международная конференция по урегулированию в Ливии на высшем уровне.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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