Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС

Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи для защиты чиновников из правительства национального согласия Файеза Сарраджа , сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия"

"Турецкий спецназ прибыл в Триполи для охраны чиновников из ПНС", - сообщает телеканал на странице в Twitter

В конце ноября 2019 года Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. Об отправке сил на помощь Сарраджу Тайип Эрдоган также заявлял накануне 16 января.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.