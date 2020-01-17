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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T23:28+0300
https://ria.ru/20200117/1563567121.html
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_0:361:2926:2007_1036x0_80_0_0_778c95f341e7fadb193e271f7ce69a25.jpg
РИА Новости

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства

23:23 17.01.2020 (обновлено: 23:28 17.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным СМИ, обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма, которые сейчас исполняет Голодец, могут перераспределить между другими вице-премьерами.
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Кроме того, источник РБК в правительстве подтвердил появившуюся в газете "Ведомости" информацию, что действующий помощник президента Андрей Белоусов может сменить Антона Силуанова на должности первого вице-премьера.
И. о. зампреда Татьяна Голикова сохранит свой пост, рассказали три собеседника РБК, близкие к кабмину. По их словам, она будет заниматься реализацией озвученных в послании президента мер в сфере социальной политики.
В среду Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Премьер-министр сделал это после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституцию страны.
Президент предложил должность премьера главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума и Путин подписал указ о назначении.
Главой ФНС стал Даниил Егоров.
О новом курсе правительства Мишустин планирует доложить в Госдуме в апреле.
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