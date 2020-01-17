МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой "переписать" историю.

"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", — заявил Яблоньский.

Реакция экспертов

Доктор исторических наук Евгений Кожокин, комментируя заявление Варшавы, подчеркнул, что России не стыдно за свою историю. Он пояснил, что историки, говоря о недопустимости фальсификаций, ищут правду о поведении советских военных в Польше.

"Те документы, которые все больше и больше становятся доступными, позволяют сказать, что нам не стыдно. Это действительно не пропаганда", – подчеркнул он.

Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в свою очередь, отметил, что опубликованные Минобороны документы свидетельствуют о том, как тепло красноармейцев встречали в то время простые поляки.

"К сожалению, нам приходится признавать, что сегодня в Польше этот праздник (день освобождения Варшавы. – Прим. ред.) не отмечается ", – отметил он.

Эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский рассказал, что в Польше сейчас очень сильны прозападные СМИ. По его мнению, Варшаву нельзя назвать независимой. Польша – это часть западного мира, "которой очень важно показать антироссийскую политику", подчеркнул Янковский.

Рассекреченные в России документы

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале ведомства появился новый исторический раздел. Он, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

По оценкам военных историков, в боях на польском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.

Власти России неоднократно указывали на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о том, как разные страны вели переговоры с Третьим рейхом.