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МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
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РИА Новости

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

23:14 17.01.2020 (обновлено: 23:51 17.01.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой "переписать" историю.
"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", — заявил Яблоньский.

Реакция экспертов

Доктор исторических наук Евгений Кожокин, комментируя заявление Варшавы, подчеркнул, что России не стыдно за свою историю. Он пояснил, что историки, говоря о недопустимости фальсификаций, ищут правду о поведении советских военных в Польше.
"Те документы, которые все больше и больше становятся доступными, позволяют сказать, что нам не стыдно. Это действительно не пропаганда", – подчеркнул он.
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Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в свою очередь, отметил, что опубликованные Минобороны документы свидетельствуют о том, как тепло красноармейцев встречали в то время простые поляки.
"К сожалению, нам приходится признавать, что сегодня в Польше этот праздник (день освобождения Варшавы. – Прим. ред.) не отмечается ", – отметил он.
Эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский рассказал, что в Польше сейчас очень сильны прозападные СМИ. По его мнению, Варшаву нельзя назвать независимой. Польша – это часть западного мира, "которой очень важно показать антироссийскую политику", подчеркнул Янковский.
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Рассекреченные в России документы

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале ведомства появился новый исторический раздел. Он, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.
По оценкам военных историков, в боях на польском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.
Власти России неоднократно указывали на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о том, как разные страны вели переговоры с Третьим рейхом.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и.о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
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